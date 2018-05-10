"Соседи позвонили и сказали, чтобы бежал" - дончанин рассказал об арестах и пытках в ДНР

Не стать жертвой боевиков на блокпосте муфтию Саиду Исмагилов удалось только потому, что террористы напутали со списками. Фото: УНИАН

В Донецке осенью 2014 года российские кадровики и местные боевики арестовывали и пытали людей за религиозные взгляды и желто-голубую ленту на одежде.

Особенно пострадало от террористов духовенство, вспоминает в разговоре с Gazeta.ua 39-летний Саид Исмагилов, муфтий духовного управления мусульман Украины "Умма". Первые месяцы с начала российской агрессии оставался в оккупированном Донецке.

"После Иловайская людей начали бить из-за лент с украинским флагом на одежде и слова "Украина" на транспаранте. Угоняли и пытали священников-протестантов и греко-католиков. Я не сразу уехал из Донецка, потому что продолжал свое духовное служение.

В сентябре меня приехали арестовывать. За несколько недель до этого я переехал в другой дом. У дома остановились две машины и вооруженные автоматами военные ворвались во двор. Начали спрашивать обо мне соседей, те сказали, что ничего не знают. Посмотрели в окна, на навесной замок, соседям оставили телефон и приказали звонить немедленно, когда меня увидят. Те сразу позвонили мне и сказали, чтобы убегал.

Я собрался и уехал в Мариуполь рейсовым автобусом. В боевиков тогда небыло электронной базы данных и на блокпостах они стояли с бумажными списками людей, которым выезд был запрещен. Всех пассажиров быстро проверили и посадили обратно в автобус, а мой паспорт смотрели долго. В списках меня записали как Саид Исмагилов, но по паспорту я - Сергей Исмагилов. Начали спрашивать, кто я такой. Вынул рабочее удостоверение преподавателя университета и показал им. Сказал, что еду в Мариуполь, чтобы получить зарплату, потому что в Донецке уже не работают банки. Парень, который держал мой паспорт, спросил, знаю ли я Саида Исмагилова. Я спокойно ответил, что это, пожалуй, какой-то мой однофамилец. После того отпустили.

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В автобусе возле меня села "ватная" бабушка и начала пугать, что меня арестуют и убьют на "укроповском" блокпосту. Ответил ей: "Главное, что на этом жив остался", - рассказал муфтий.

Весной 2014 года Саид Исмагилов ходил на все проукраинские митинги. Его не трогали, потому что местные алкоголики еще боялись трогать религиозных деятелей. Но видел, как маргиналы били людей по лицу, бросали в них яйца, камни и палки.