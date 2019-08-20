Сообщили, сколько боевиков сдались СБУ

С начала года 367 человек добровольно отказались от участия в НВФ. Фото: Interfax

С начала года 367 человек добровольно отказались от участия в деятельности "ЛНР" и "ДНР" в рамках программы "Тебя ждут дома".

Соответствующую информацию сообщили в Службе безопасности Украины, передает УНН.

Как отмечается, программа распространяется на лиц, добровольно отказавшихся от участия в деятельности террористических групп и НВФ, не принимали участия в убийствах, пытках, изнасилованиях, нападениях на предприятия, учреждения, организации и других тяжких преступлениях; искренне готовы содействовать в раскрытии преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или формирования и прекращения их деятельности.

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Программа предусматривает помилование боевиков, не совершивших тяжкие преступления. Чтобы воспользоваться ею, нужно обратиться к сотрудникам СБУ непосредственно или через родственников, знакомых по любому из доступных средств связи.

Служба безопасности Украины задержала в Запорожской области боевика, участвовавшего в захвате Славянска. С оккупированных территорий злоумышленник сбежал в июле 2019 года.