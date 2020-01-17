Сообщили последние новости с Востока Украины

Трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял защитников населенного пункта Новотроицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" Фото: Униан

16 января российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировали снайперскую активность, сообщают в пресс-центре ООС.

Трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял защитников населенного пункта Новотроицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

9 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи Майского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза рядом с населенным пунктом Новотошковское - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 18 мин и 82-мм миномета - 10 мин; неподалеку с Мироновским - из станкового противотанкового гранатомета - 7 выстрелов вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета - 3 выстрела и крупнокалиберного пулемета; в районе населенного пункт Новозвановка - из снайперской винтовки; дважды рядом с Орехово - из артиллерийских систем калибра 152 мм - 8 снарядов и 122 мм - 10 мин, миномета калибра 120 мм - 9 мин и 82-мм миномета - 15 мин, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Зайцевого - с автоматических станковых гранатометов и другого стрелкового оружия.

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Вчера от вражеских обстрелов один наш военнослужащий погиб.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.

В результате обстрела, который устроили русские оккупанты в зоне ООС погиб украинский военнослужащий.