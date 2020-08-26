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среда, 26 августа 2020 07:42

Сообщили последние новости с передовой

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Сообщили последние новости с передовой
25 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений в зоне ООС обстрелов не было. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

25 августа в зоне операции Объединенных сил на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не было.

1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировали у вблизи хутора Вольный. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Враг совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета. Эта провокация не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела нет", - сказано в сообщении.

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В штабе отметили, что за прошедшие сутки полицейские совместно с пограничниками и спасателями нашли тайник с оружием. Несколько тысяч патронов к стрелковому вооружению, гранаты и ручные противотанковые гранатометы обнаружили в одном из разрушенных домов в Новотроицком Донецкой области. Следователи открыли уголовное производство.

С начала этих суток, 26 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

25 августа во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил подорвались вероятно на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2. Раненых срочно доставили в больницу. Состояние их здоровья удовлетворительное

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