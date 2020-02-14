Сообщили последние новости с передовой

С началом этого периода российские оккупационные войска дважды обстреляли защитников Новолуганского, применив 82-мм миномет, ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие Фото: Корреспондент.net

13 февраля российские наемники 6 раз нарушили режим тишины. По нашим позициям стреляли из запрещенного минского договоренностями миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела: рядом с Лебединским - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; недалеко от населенного пункта Березовое - из стрелкового оружия; в районе Славного - из автоматической станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; вблизи Новомихайловки - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, сообщили в штабе ООС.

2 раза враг обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Новолуганское - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия; рядом с Новотошковским - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 6 мин.

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13 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было. С началом этого периода российские оккупационные войска дважды обстреляли защитников Новолуганского, применив 82-мм миномет, ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие. За эти сутки потерь нет.

12 февраля во зоне ответственности одной из мотопехотных бригад ОТУ "Північ" задержали представителя российско-оккупационных войск рядового Владислава Ста..енко, 24 года. Он находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.