Сообщили последние новости с передовой

Боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

Так, утром, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Враг открывал огонь и вблизи Опытного. Здесь боевики совершили несколько неприцельных выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

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О нарушении режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

Кроме того, саперы ДСНС разминировали более 4 гектаров территории и передали на уничтожение 92 взрывоопасных предмета.

"Среди украинских воинов боевых потерь нет. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинам", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, 5 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. На Приазовье, неподалеку Гнутово и Водяного, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.