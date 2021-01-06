Сообщили последние новости с передовой

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
1 Просмотров: 234
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 531
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
4 Просмотров: 1935
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2295
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 522
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4527
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 918
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1566
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1809
Фото
Все фото
3
3
4
3
5
СБУ остановила продажу лекарств террористам ДНР
СБУ остановила продажу лекарств террористам ДНР
Украинские военные установили необычный рекорд
Украинские военные установили необычный рекорд
Бойцы 79-й бригады вернулись из зоны ООС
Бойцы 79-й бригады вернулись из зоны ООС
Печерский райсуд заставил ГБР открыть производство против Зеленского
Печерский райсуд заставил ГБР открыть производство против Зеленского
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Видео
Все видео
День на Донбассе начался с мин 120-го калибра. Что говорят в штабе ООС
День на Донбассе начался с мин 120-го калибра. Что говорят в штабе ООС
Путинские боевики обстреливают позиции ВСУ
Путинские боевики обстреливают позиции ВСУ
Российские оккупанты атакуют из тяжелого оружия. Что говорят в штабе ООС
Российские оккупанты атакуют из тяжелого оружия. Что говорят в штабе ООС
Как прошли сутки на Донбассе
Как прошли сутки на Донбассе
Все погибшие на Донбассе в 2020 году - помним их имена
Все погибшие на Донбассе в 2020 году - помним их имена
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
1 Просмотров: 99
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 4914
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 234
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 4446
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 522
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 90
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
среда, 06 января 2021 19:06

Сообщили последние новости с передовой

  Комментировать
Сообщили последние новости с передовой
Боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

Так, утром, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Враг открывал огонь и вблизи Опытного. Здесь боевики совершили несколько неприцельных выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Крыму оккупанты раскопали древний водопровод

О нарушении режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

Кроме того, саперы ДСНС разминировали более 4 гектаров территории и передали на уничтожение 92 взрывоопасных предмета.

"Среди украинских воинов боевых потерь нет. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинам", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, 5 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. На Приазовье, неподалеку Гнутово и Водяного, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сообщили последние новости с передовой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
января

Шевченко дописал "Заповіт"

Определили слово года

Братство выступило за объединение славян в единую державу

Мать прятала ботинки, чтобы далеко из дома не ходил - Василий Стус родился в Сочельник

В армии ввели новые знаки различия

Лобановский трижды создавал чудо-команды

Россия ответила на требование вывести войска

Получили новый вид энергии

В Москве умер украинский философ

Девушка с флагом в руках стала символом победы над захватчиками

От снегопада погибли 154 человека

Самое читаемое
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
 Просмотров: 22942
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
13
 1 Просмотров: 16803
Пропавшего одиннадцатиклассника нашли мертвым
Пропавшего одиннадцатиклассника нашли мертвым Просмотров: 8127
Скандал в кафе: посетительницу разозлил флаг
Скандал в кафе: посетительницу разозлил флаг
 1 Просмотров: 7866
Устроила обнаженную фотосессию. Звезда Instagram прикрыла интимные места ракушками
Устроила обнаженную фотосессию. Звезда Instagram прикрыла интимные места ракушками
6
 Просмотров: 7794
Донбасс
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
 1 Просмотров: 99
День на Донбассе начался с мин 120-го калибра. Что говорят в штабе ООС
День на Донбассе начался с мин 120-го калибра. Что говорят в штабе ООС
 Просмотров: 324
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
 1 Просмотров: 4914
Путинские боевики обстреливают позиции ВСУ
Путинские боевики обстреливают позиции ВСУ
 Просмотров: 207
Российские оккупанты атакуют из тяжелого оружия. Что говорят в штабе ООС
Российские оккупанты атакуют из тяжелого оружия. Что говорят в штабе ООС
 Просмотров: 711
Больше всего комментируют
4
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
2
Священную корону перехватили американские солдаты
2
Куда чаще всего мигрируют украинские заробитчане
2
Пришли во власть: родственники "слуг" в 2020-м обзавелись люксовыми авто и столичной недвижимостью
2
Братство выступило за объединение славян в единую державу
Голосов: 10157
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть