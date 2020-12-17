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четверг, 17 декабря 2020 19:20

Сообщили последние новости с передовой

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Сообщили последние новости с передовой
На Донбассе второй раз за неделю оккупанты палят из большого калибра. Фото: Facebook

С начала суток боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив крупнокалиберное оружие.

Об этом сообщает пресс служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"В течение текущих суток, 17 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Противник второй раз за несколько недель в том же направлении предпринял применения артиллерийских систем крупных калибров в сочетании с минометным огнем", - сказано в сообщении.

Так, начиная с ночи, боевики открывали огонь вблизи Водяного, на Приазовье.

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"Сначала противник применил минометы 82-го калибра и гранатометы различных систем. Утром на этом же направлении использовал уже тяжелое вооружение - артиллерийские системы 122-го калибра, 120-ти и 82-х миллиметровые минометы.

Третий режим прекращения огня враг нарушил у этого же населенного пункта, снова открыв огонь из гранатометов", - говорится в сообщении.

Угрозы жизни украинским военным выстрелы оккупантов не несли, поэтому огонь в ответ они не открывали.

На всех остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной.

Среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет.

За прошедшие сутки, 16 декабря, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня. На разных участках ответственности украинских бригад враг провоцировал воинов неприцельно обстрелами в течение всех суток.

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