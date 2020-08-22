Сообщили последние новости с Донбасса

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Просмотров: 45
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Просмотров: 180
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
Просмотров: 252
Независимость – это достоинство
Независимость – это достоинство
Просмотров: 153
Независимость – это моя гордость и моя боль
Независимость – это моя гордость и моя боль
Просмотров: 342
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 5013
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Украине - 29: с чем занятным связано это число
1 Просмотров: 360
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Просмотров: 99
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 90
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 306
Фото
Все фото
3
10
4
12
13
Мужчине посреди улицы воткнули в горло нож
Мужчине посреди улицы воткнули в горло нож
На границе с Украиной нашли &quot;кладбище&quot; военной техники РФ
На границе с Украиной нашли "кладбище" военной техники РФ
Попрощались с погибшим военным Сергеем Поховичем
Попрощались с погибшим военным Сергеем Поховичем
На Донбассе определили лучших артиллеристов ВСУ
На Донбассе определили лучших артиллеристов ВСУ
Отражали сразу несколько атак: зенитный ракетный дивизион провел учения
Отражали сразу несколько атак: зенитный ракетный дивизион провел учения
Видео
Все видео
27 сутки режима прекращения огня: что происходит в зоне ООС
27 сутки режима прекращения огня: что происходит в зоне ООС
"Если бы Россия не захватила Крым, то сюда пришли бы американцы" - Фокин три года назад
"Если бы Россия не захватила Крым, то сюда пришли бы американцы" - Фокин три года назад
В зоне ООС было тихо, а через линию разграничения везли большую сумму наличноси
В зоне ООС было тихо, а через линию разграничения везли большую сумму наличноси
Оккупанты дважды за сутки нарушили договоренности
Оккупанты дважды за сутки нарушили договоренности
Бывший конкурент Лукашенко ошарашил заявлением о "гражданской войне" на Донбассе
Бывший конкурент Лукашенко ошарашил заявлением о "гражданской войне" на Донбассе
Интервью
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 5013
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 1944
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2439
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1557
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1818
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
21 августа 2020
Просмотров: 117
Не закам'яніти на історичній дорозі
Часи Володимира Великого, доба Володимира Мономаха, режим Сталіна. Історичним періодам заведено давати імена вершителів. Наша незалежність поки що не ...
суббота, 22 августа 2020 09:51

Сообщили последние новости с Донбасса

  Комментировать
Сообщили последние новости с Донбасса
Режим тишины сохранялся на всех участках ответственности украинских подразделений. Фото: Штаб ООС

21 августа вооруженные формирования Российской Федерации не нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Режим тишины сохранялся на всех участках ответственности наших подразделений, отмечают в штабе операции Объединенных сил.

Боевых потерь и ранений среди личного состава ООС не было.

С начала текущих суток также сохраняется тишина. Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 6-ая годовщина Иловайской трагедии: прокуратура назвала масштаб военных преступлений России

"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил", - говорят в штабе.

20 августа на заседании Трехсторонней контактной группы согласовали 20 участков разминирования на Донбассе и 4 участка отвода сил.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сообщили последние новости с Донбасса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
августа

Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли

Самое читаемое
20-летняя модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
20-летняя модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
12
 1 Просмотров: 76160
&quot;Готовятся боевики на территории Украины&quot; - министр обороны Беларуси
"Готовятся боевики на территории Украины" - министр обороны Беларуси Просмотров: 12699
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
13
 Просмотров: 9298
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
9
 Просмотров: 8181
Премьер дал свой прогноз курса доллара до конца года
Премьер дал свой прогноз курса доллара до конца года Просмотров: 5796
Донбасс
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
 Просмотров: 1746
6-ая годовщина Иловайской трагедии: прокуратура назвала масштаб военных преступлений России
6-ая годовщина Иловайской трагедии: прокуратура назвала масштаб военных преступлений России Просмотров: 819
Новинского назвали коллаборантом, транслировал роспропаганду на телеканале в Украине
Новинского назвали коллаборантом, транслировал роспропаганду на телеканале в Украине Просмотров: 693
Бывший "регионал" раздает мед в обмен на персональные данные
Бывший "регионал" раздает мед в обмен на персональные данные Просмотров: 315
Независимость – это моя гордость и моя боль
Независимость – это моя гордость и моя боль
 Просмотров: 342
Больше всего комментируют
10
Появились документы, в которых Украина соглашается на условия России относительно Донбасса - Климпуш-Цинцадзе требует объяснений Зеленского
10
Известные украинцы обратились к Зеленскому с призывом не разрушать государство
4
Зеленский ответил на обвинения в использовании поездок для агитации
3
Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком
3
"Селюки и рагули" - Снежана Егорова обидно высказалась о военных
Голосов: 9233
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua