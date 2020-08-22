Сообщили последние новости с Донбасса

21 августа вооруженные формирования Российской Федерации не нарушали режим прекращения огня на Донбассе.
Режим тишины сохранялся на всех участках ответственности наших подразделений, отмечают в штабе операции Объединенных сил.
Боевых потерь и ранений среди личного состава ООС не было.
С начала текущих суток также сохраняется тишина. Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений.
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"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил", - говорят в штабе.
20 августа на заседании Трехсторонней контактной группы согласовали 20 участков разминирования на Донбассе и 4 участка отвода сил.
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