Сообщили последние новости с Донбасса

Рассказали о ситуации на передовой. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня.

У Южного враг открывал огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра и противотанковой пушки, сообщает штаб ООС.

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Вблизи Зайцевого оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра, а неподалеку Красногоровки из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Возле Шумов российские наемники обстреляли позиции наших защитников из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи Песков и Майорска боевики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один военнослужащий ВСУ получил смертельное осколочное ранение. О действиях вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ.

22 апреля на Донбассе в результате обстрела российскими оккупантами погиб украинский военный. Осколочное ранение оказалось несовместимым с жизнью.