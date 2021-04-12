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понедельник, 12 апреля 2021 18:36

Сообщили последние новости с Донбасса

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Сообщили последние новости с Донбасса
Оккупанты 9 раз открывали огонь на Донбассе. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики 9 раз нарушили режим тишины.

Неподалеку Шумов враг вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.

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У Зайцевого российско-оккупационные войска совершили обстрел из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Южного - из стрелкового оружия.

Неподалеку Песков противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов погиб один украинский военный.

В направлении Зайцево враг дважды совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Обо всех действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Опрокидывания и стягивание Россией войск к украинским границам продлится до конца апреля. РФ успела перебросить к границам Украины и в аннексирован Крым 16 батальонно-тактических групп с мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений.

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