Сообщили последние новости с Донбасса

Боевики трижды нарушили режим тишины. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики трижды нарушили режим тишины.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Об этом сообщает пресс служба штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Марьинка, оккупанты открывали огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

Огневую активность зафиксировали и неподалеку Авдеевки. Там враг применил БПЛА.

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"По многочисленным обстрелы противника украинские воины оказали врагу адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

Отмечается также, что сегодня саперы ДСНС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 32 взрывоопасных предмета.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинам", - говорится в сообщении.

В течение недели на неподконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей отправили 368 тонн гуманитарной помощи. Через контрольный пункт "Новотроицкое" за неделю прошли 34 грузовика с гуманитаркой.