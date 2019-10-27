Сообщили последние новости c Донбасса

В течение суток 26 октября боевики совершили 21 обстрел. ФОТО: day.kyiv.ua

За минувшие сутки вооруженные формирования РФ и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Использовали оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

Сообщает об этом пресс-служба Министерства обороны Украины на официальном сайте.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в информационной сводке.

Вели огонь боевики по украинским позициям вблизи 13 населенных пунктов. Потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала этих суток режим прекращения огня противник нарушил трижды. Использовал при этом крупнокалиберные пулеметы, станковые и ручные противотанковые гранатометы, минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.

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26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в зону разведения сил – город Золотое Луганской области. Там пообщался с воинами-добровольцами, выступающими против отвода ВСУ от линии фронта. Видео встречи опубликовали в сети.