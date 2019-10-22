Сообщили плохие новости с Донбасса

Боевики 14 раз обстреляли украинские позиции. Фото: Proms

На Донбассе от начала суток боевики 13 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые.

Вооруженные формирования РФ и ее наемники использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, стрелковое оружие и противотанковые управляемые ракеты. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток "противник совершил 6 обстрелов по позициям Объединенных сил: трижды неподалеку Павлополя с направления Украинского и Сосновского - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и ПТУР; вблизи Новотроицкого с направления Докучаевска - из ручных противотанковых гранатометов; у Новоселовки с направления Васильевки - с СПГ и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Водяного с направления Пикузов - из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов наших позиций: неподалеку Золотого с направления Первомайска - из стрелкового оружия; трижды у Зайцевого - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Южного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды в районе Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов", - говорится в сообщении.

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Вследствии обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих, еще один - получил боевое травмирования.

Кабмин обязал Нафтогаз поставлять газ для оккупированных территорий Донбасса. Согласно постановлению №875 поставлять "голубое топливо" без учета в минимальном уровне расчета задолженности за потребленный ресурс.