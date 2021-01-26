Сообщили о ситуации на передовой

Боевики два раза нарушили режим тишины. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня.

Так, недалеко Авдеевки враг открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В пригороде Марьинки украинские защитники зафиксировали несколько выстрелов снайпера российско-оккупационных войск.

Боевых потерь в результате вражеских выстрелов среди наших воинов нет. О фактах нарушения режима тишины сообщили представителям ОБСЕ.

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На обстрелы противника украинские военнослужащие открывали огонь в ответ.

Кроме того, сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 5 га территории и передали на уничтожение 99 взрывоопасных предметов.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

Оккупированый Донбасс можно освободить военным путем. Этому поспособствует политический и экономический кризис внутри России, говорит Gazeta.ua Сергей Пархоменко, директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Александра Никанорова.