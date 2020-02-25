Сообщили новости с передовой за последние сутки

В общем режим прекращения огня нарушили 5 раз Фото: Корреспондент.net

24 февраля враг пытался попасть в наши позиции с минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, запрещенных минскими договоренностями. В общем режим прекращения огня нарушили 5 раз. Потерь за текущие сутки нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было 3 обстрела: вблизи Марьинки - с ручного противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Песков - с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия; в районе Талаковки - с миномета калибра 82 мм враг выпустил 10 мин, и вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, сообщают в штабе ООС.

В районе группировки "Север" было 2 обстрелы: рядом с Новотошковское - с миномета калибра 120 мм - 10 мин; в районе населенного пункта Шумы - с 82-мм миномета, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

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24 февраля потерь среди военных, к счастью, не было. С началом эпохи российские наемники выпустили 5 мин по С позиции в Талаковке.

За вчерашний день российские наёмники обстреляли наши позиции, нарушив режим тишины, 14 раз. Среди запрещенных видов вооружения - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Один раз из беспилотного летательного аппарата враг осуществил по нашим позициям гранатометный выстрел возле Талаковки.