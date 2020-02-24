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понедельник, 24 февраля 2020 08:01

"Отпраздновали": оккупационные войска обстреляли наши позиции 14 раз

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&quot;Отпраздновали&quot;: оккупационные войска обстреляли наши позиции 14 раз
Вчера обошлось без потерь среди наших военнослужащих Фото: Фокус

За вчерашний день российские наёмники обстреляли наши позиции, нарушив режим тишины, 14 раз. Среди запрещенных видов вооружения - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Один раз из беспилотного летательного аппарата враг осуществил по нашим позициям гранатометный выстрел возле Талаковки, сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 13 раз обстрелял наши позиции: рядом с Майским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - с миномета калибра 120 мм враг выпустил 5 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; дважды неподалеку Орехово - с 120-мм миномета - 29 мин; 2 раза в районе Новоалександровки - из ствольной артиллерии калибра 122 мм - 10 снарядов и 8 мин со 120-мм миномета; рядом с населенным пунктом Хутор Вольный - с миномета калибра 82 мм - 6 мин .; стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Золотого-4 - с 82-мм минометов противник выпустил 15 мин; неподалеку Попасной - из минометов калибра 82 мм - 14 мин; в районе Новозвановка - с 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета; 2-чи рядом с Луганским - с миномета калибра 120 мм - 2 мины и 9 мин с 82-мм минометов, противник вел огонь из вооружения БМП-2 и гранатометов различных систем; вблизи населенного пункта Кондрашевская Новая - из артиллерийских систем калибра 122 мм - 20 снарядов.

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Вчера обошлось без потерь среди наших военнослужащих.

Боевики российско-оккупационных формирований накрыли артиллерийским огнем позиции Объединенных сил на Луганщине. Около полуночи понедельника, 24 февраля, противник выпустил 20 снарядов из 122-мм орудия по защитникам Кондрашовки Новой, сообщает пресс-центр штаба ООС

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