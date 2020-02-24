Обострение на Донбассе: оккупанты обстреливают из артиллерии

Оккупанты обстреляли ВСУ. Фото: Факты

Боевики российско-оккупационных формирований накрыли артиллерийским огнем позиции Объединенных сил на Луганщине.

Около полуночи понедельника, 24 февраля, противник выпустил 20 снарядов из 122-мм орудия по защитникам Кондрашовки Новой, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Зная, что противник традиционно активизируется и осуществляет обстрелы накануне или во время определенных дат, украинские защитники были готовы к тому, что враг начнет "свое празднование" именно 23 февраля", - отметили в штабе.

Перед обстрелом оккупанты нанесли серию ударов по своим же позициям вблизи жилых домов оккупированного поселка Веселенькое.

В штабе подчеркнули, что бойцы Объединенных сил, в отличии от российских оккупантов, не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей.

"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме и готовы к любым вооруженных провокаций противника", - сказано в сообщении.

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Напомним, с начала суток 23 февраля вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня.