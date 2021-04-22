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четверг, 22 апреля 2021 22:06

Сообщили имя погибшего на Донбассе военного

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Сообщили имя погибшего на Донбассе военного
Украинский военный погиб в результате обстрела со стороны сепаратистов. Фото: facebook.com/pressjfo.news

На Донбассе погиб 39-летний военный из Волынской области Александр Луцик.

Он служил по контракту оператором-разведчиком противотанкового дивизиона в/ч А4267. Об этом сообщает пресс-служба Волынского облсовета.

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"Александр Луцик родился 18 мая 1982 года в с. Годомичи Колковской территориальной общины.

Военнослужащий погиб при выполнении боевых задач в результате попадания противотанковой управляемой ракеты ", - говорится в сообщении.

С начала суток на Донбассе боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий ВСУ получил смертельное осколочное ранение.

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