Сообщили имена морпехов, погибших от пуль снайпера под Волновахой

11 сентября от вражеских пуль погибли двое бойцов 1-го батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ им. контр-Михаила Белинского, командир и подчиненный.

Прапорщик Николай Обуховский воевал на Донбассе с начала войны. Участник боев в Дебальцево. Дома у него остались жена и малолетняя дочь.

Матрос Александр Линчевский служил по контракту. Ранее проходил срочную службу.

36-я бригада держит оборону в Донецкой области, на юг от Волновахи.