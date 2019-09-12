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четверг, 12 сентября 2019 16:03

Сообщили имена морпехов, погибших от пуль снайпера под Волновахой

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Автор: 1 окремий батальйон морської піхоти
  Зліва - Микола Обуховський, праворуч - Олександр Лінчевський
Зліва - Микола Обуховський, праворуч - Олександр Лінчевський
11 сентября от вражеских пуль погибли двое бойцов 1-го батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ им. контр-Михаила Белинского, командир и подчиненный.

Прапорщик Николай Обуховский воевал на Донбассе с начала войны. Участник боев в Дебальцево. Дома у него остались жена и малолетняя дочь.

Матрос Александр Линчевский служил по контракту. Ранее проходил срочную службу.

36-я бригада держит оборону в Донецкой области, на юг от Волновахи.

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Полк "Азов" попрощался с погибшим парамедиком Эдуардом Шаховым. "Шах" погиб на Светлодарской дуге.

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