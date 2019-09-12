Сообщили имена морпехов, погибших от пуль снайпера под Волновахой

11 сентября от вражеских пуль погибли двое бойцов 1-го батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ им. контр-Михаила Белинского, командир и подчиненный.
Прапорщик Николай Обуховский воевал на Донбассе с начала войны. Участник боев в Дебальцево. Дома у него остались жена и малолетняя дочь.
Матрос Александр Линчевский служил по контракту. Ранее проходил срочную службу.
36-я бригада держит оборону в Донецкой области, на юг от Волновахи.
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Полк "Азов" попрощался с погибшим парамедиком Эдуардом Шаховым. "Шах" погиб на Светлодарской дуге.
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