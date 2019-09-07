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суббота, 07 сентября 2019 09:50

Собратья "Азова" простились с погибшим "Шахом" - фото и видео
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Собратья "Азова" простились с Эдуардом Шаховым, который погиб 4 сентября
Фото: https://azov.org.ua
Собратья "Азова" простились с Эдуардом Шаховым, который погиб 4 сентября
Собратья "Азова" простились с Эдуардом Шаховым, который погиб 4 сентября
Собратья "Азова" простились с Эдуардом Шаховым, который погиб 4 сентября
Собратья "Азова" простились с Эдуардом Шаховым, который погиб 4 сентября

Полк "Азов" попрощался с погибшим парамедиком Эдуардом Шаховым. "Шах" погиб 4 сентября на Светлодарской дуге.

Фото и видео с прощание выложили на официальном сайте "Азова".

"Мне очень трудно говорить, потому что погиб боец, которого я знал с 2015 года, когда он пришел на войну как доброволец, как патриот Украины. Сейчас он уходит от нас как воин, погибший на боевом посту с оружием в руках. Мы все будем его помнить как парня, который спешил жить и олицетворял позитив для всего подразделения. Он таким и останется в наших сердцах. Его гибель должна нас закалить, сделать нетерпимыми и более жестокими по отношению к врагу", - сказал командир роты "Гатти".

"Во время обстрела он принял бой и получил смертельное ранение. Он не бросил боевой пост и остался верен нашему подразделению до конца. Помним!", - добавил командир полка "Азов" "Редис".

"Шах" служил в "Азове" с лета 2015 года, был командиром отделения в третьей роте второго батальона полка.

На Донбассе благодаря ДНК-теста распознать погибшего бойца батальона "Айдар" Александра Белоуса. Военный погиб в 2014-м году, его похоронили как неизвестного на местном кладбище города Старобельск. Собратья перевезли тело Александра Белоуса на малую родину, где его перезахоронили.

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Дата
07
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