События на востоке: обстрелов внезапно уменьшилось

21 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня Фото: ТСН

21 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Кроме того зафиксировано огонь из ПТРК.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела: дважды у Водяного - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Невельского - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Красногоровки - с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" зафиксировано 2 вражеских обстрела: неподалеку Шумов - с противотанкового ракетного комплекса; у Кондрашовки-Новой - с подствольных гранатометов.

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Вчера, 21 ноября, в результате обстрелов, боевые травмы получили 3 военнослужащих из состава Объединенных сил.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потери не зафиксированы.

20 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.