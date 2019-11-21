На Востоке за прошедшие сутки ранения получили 7 наших бойцов

 
Ексклюзивы
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
4 Просмотров: 2394
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1584
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2079
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1719
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1188
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11511
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
4 Просмотров: 1530
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1125
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 6039
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1926
Фото
Все фото
3
5
5
5
5
Украина прощается с полковником Егением Коростелевым
Украина прощается с полковником Егением Коростелевым
Похоронили погибшего воина Артема Соколова
Похоронили погибшего воина Артема Соколова
Еще один город заплатило за переговоры с Россией: простились с Юрием Хомиком
Еще один город заплатило за переговоры с Россией: простились с Юрием Хомиком
Флот РФ тренируется наносить удары по украинскому побережью
Флот РФ тренируется наносить удары по украинскому побережью
Как выглядит село, откуда боевики стреляют в ВСУ
Как выглядит село, откуда боевики стреляют в ВСУ
Видео
Все видео
Украинская армия получила новые бронированные автомобили "Новатор"
Украинская армия получила новые бронированные автомобили "Новатор"
Шок контент: жители ЛНР украли скамейку с восстановленного моста в Станице Луганской
Шок контент: жители ЛНР украли скамейку с восстановленного моста в Станице Луганской
"Сначала скажите, куда вы пойдете" - Порошенко прокомментировал заявление Пристайко о выходе из Минских соглашений
"Сначала скажите, куда вы пойдете" - Порошенко прокомментировал заявление Пристайко о выходе из Минских соглашений
В Луганске железнодорожный вокзал превратили в авто
В Луганске железнодорожный вокзал превратили в авто
За критику разведения войск начали преследовать офицеров ВСУ
За критику разведения войск начали преследовать офицеров ВСУ
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
4 Просмотров: 2394
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1584
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2088
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1161
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1161
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
2 Просмотров: 1044
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
четверг, 21 ноября 2019 07:57

На Востоке за прошедшие сутки ранения получили 7 наших бойцов

  Комментировать
На Востоке за прошедшие сутки ранения получили 7 наших бойцов
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли Фото: УНІАНС начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли

20 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела: неподалеку Березовой - из пушек БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Пищевика - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Талаковки - из вооружения БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Марьинки - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, сообщают в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" зафиксировали 3 вражеских обстрела: вблизи Южного - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Гладосово - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Новотошковское - из стрелкового оружия.

За вчера 7 военнослужащих получили ранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пытались поразить наших военных - сбитый вражеский беспилотник сдетонировал

Украинская сторона, на одном из участков, вчера дважды запрашивала "Тишину" для оказания помощи раненым. Вооруженные формирования РФ давали на это согласие, но продолжали вести огонь по нашим позициям.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не было.

19 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, сообщает штаб ООС.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Востоке за прошедшие сутки ранения получили 7 наших бойцов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
ноября

Полководец взял в плен грузинского царя с семьей

Студенты вышли против президента - сегодня годовщина начала революции Достоинства

Самое читаемое
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле Просмотров: 55504
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria&#039;s Secret обнажилась в новом фотосете
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria's Secret обнажилась в новом фотосете
8
 Просмотров: 22258
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
4
 Просмотров: 19494
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
6
 Просмотров: 17811
15-летняя школьница хотела прыгнуть с крыши в прямом эфире: жуткое видео
15-летняя школьница хотела прыгнуть с крыши в прямом эфире: жуткое видео
 Просмотров: 9225
Донбасс
Многие раненые: сообщили печальные новости с Донбасса
Многие раненые: сообщили печальные новости с Донбасса 1 Просмотров: 1053
Какое оружие получит армия до конца года
Какое оружие получит армия до конца года 1 Просмотров: 774
Пореченкову повезло, что о его приезде в ГАП не знали "киборги" - генерал ВСУ
Пореченкову повезло, что о его приезде в ГАП не знали "киборги" - генерал ВСУ Просмотров: 2322
Что Путин думает о Зеленском
Что Путин думает о Зеленском 1 Просмотров: 1908
Умер ветеран АТО, которого зверски избили возле квартиры
Умер ветеран АТО, которого зверски избили возле квартиры 1 Просмотров: 1917
Больше всего комментируют
7
"Эпоха договорняков кончилась" смешнее всех остальных шуток "- соцсети реагируют на батл Зеленского и Тимошенко
6
Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского
4
"Пришло время исправлять ошибки" - Сивохо призвал извиниться перед жителями Донбасса
4
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
2
Оккупанты хотят снести храм ПЦУ. Епифаний призвал бороться.
Голосов: 3857
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua