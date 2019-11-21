На Востоке за прошедшие сутки ранения получили 7 наших бойцов

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли Фото: УНІАНС начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли

20 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела: неподалеку Березовой - из пушек БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Пищевика - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Талаковки - из вооружения БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Марьинки - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, сообщают в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" зафиксировали 3 вражеских обстрела: вблизи Южного - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Гладосово - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Новотошковское - из стрелкового оружия.

За вчера 7 военнослужащих получили ранения.

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Украинская сторона, на одном из участков, вчера дважды запрашивала "Тишину" для оказания помощи раненым. Вооруженные формирования РФ давали на это согласие, но продолжали вести огонь по нашим позициям.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не было.

19 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, сообщает штаб ООС.