Боевики обстреляли украинских военных из запрещенного оружия

Боевики обстреляли позиции украинских военных из запрещенного оружия. Фото: Анатолий Степанов

19 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

За минувшие сутки оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, сообщает штаб ООС.

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

Больше всего стреляли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Там российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов.

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Позиции бойцов Нацгвардійців под Новолуганським Донецкой области находятся каждый день под огнем противника. Командир подразделения говорит, что в такой ситуации на передовой есть одно главное правило пехотинцев - хочешь жить - копай, желательно глубоко.