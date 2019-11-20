Боевики обстреляли украинских военных из запрещенного оружия

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1602
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1674
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1134
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11331
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 1026
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1107
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5877
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1917
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1116
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1143
Фото
Все фото
5
5
5
5
6
Похоронили погибшего воина Артема Соколова
Похоронили погибшего воина Артема Соколова
Еще один город заплатило за переговоры с Россией: простились с Юрием Хомиком
Еще один город заплатило за переговоры с Россией: простились с Юрием Хомиком
Флот РФ тренируется наносить удары по украинскому побережью
Флот РФ тренируется наносить удары по украинскому побережью
Как выглядит село, откуда боевики стреляют в ВСУ
Как выглядит село, откуда боевики стреляют в ВСУ
Под Новолуганским боевики обстреляли украинцев
Под Новолуганским боевики обстреляли украинцев
Видео
Все видео
Украинская армия получила новые бронированные автомобили "Новатор"
Украинская армия получила новые бронированные автомобили "Новатор"
Шок контент: жители ЛНР украли скамейку с восстановленного моста в Станице Луганской
Шок контент: жители ЛНР украли скамейку с восстановленного моста в Станице Луганской
"Сначала скажите, куда вы пойдете" - Порошенко прокомментировал заявление Пристайко о выходе из Минских соглашений
"Сначала скажите, куда вы пойдете" - Порошенко прокомментировал заявление Пристайко о выходе из Минских соглашений
В Луганске железнодорожный вокзал превратили в авто
В Луганске железнодорожный вокзал превратили в авто
За критику разведения войск начали преследовать офицеров ВСУ
За критику разведения войск начали преследовать офицеров ВСУ
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1602
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1125
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1143
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4050
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 747
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
среда, 20 ноября 2019 07:16

Боевики обстреляли украинских военных из запрещенного оружия

  Комментировать
Боевики обстреляли украинских военных из запрещенного оружия
Боевики обстреляли позиции украинских военных из запрещенного оружия. Фото: Анатолий Степанов

19 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

За минувшие сутки оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, сообщает штаб ООС.

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

Больше всего стреляли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Там российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты обстреляли украинских военных из запрещенного оружия

Позиции бойцов Нацгвардійців под Новолуганським Донецкой области находятся каждый день под огнем противника.

Командир подразделения говорит, что в такой ситуации на передовой есть одно главное правило пехотинцев - хочешь жить - копай, желательно глубоко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики обстреляли украинских военных из запрещенного оружия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
ноября

Художник стал миллионером при жизни

Самое читаемое
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле Просмотров: 39178
5 продуктов, которые нельзя есть натощак
5 продуктов, которые нельзя есть натощак 1 Просмотров: 21474
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria&#039;s Secret обнажилась в новом фотосете
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria's Secret обнажилась в новом фотосете
8
 Просмотров: 12969
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
4
 Просмотров: 11547
С голыми ягодицами и на столе - Дорофеева поразила новым фото
С голыми ягодицами и на столе - Дорофеева поразила новым фото
3
 1 Просмотров: 10395
Донбасс
Пытались поразить наших военных - сбитый вражеский беспилотник сдетонировал
Пытались поразить наших военных - сбитый вражеский беспилотник сдетонировал Просмотров: 108
Нацгвардейцы продвинулись вперед у Горловки
Нацгвардейцы продвинулись вперед у Горловки Просмотров: 747
Бойцы ВСУ сбили вражеский беспилотник
Бойцы ВСУ сбили вражеский беспилотник Просмотров: 468
Сколько детей учатся в школах в зоне обстрелов
Сколько детей учатся в школах в зоне обстрелов Просмотров: 81
Похоронили погибшего воина Артема Соколова
Похоронили погибшего воина Артема Соколова
5
 1 Просмотров: 1953
Больше всего комментируют
10
"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)
6
Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа"
5
"Эпоха договорняков кончилась" смешнее всех остальных шуток "- соцсети реагируют на батл Зеленского и Тимошенко
3
ГБР просит Раду разрешить привлечь Порошенко к уголовной ответственности
3
Оккупанты вернули Украине захваченные корабли
Голосов: 3817
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua