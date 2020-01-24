События на Донбассе не является так называемой гражданской войной, или конфликтом - Жданов

Против Украины россияне примеряют дальнобойную артиллерию.

В начале войны использовали реактивные системы залпового огня "Град", говорит Gazeta.ua военный эксперт Олег Жданов.

РСЗО за 20 секунд выпускает 40 снарядов - это пасовани удары, которыми накрывает довольно большую площадь. Сейчас россияне используют ствольную артиллерию, работают "настигаючим огнем", пытаются поразить больше личного состава. Таким образом РФ не дает затухнуть этому конфликту ", - говорит он.

События на Донбассе не является так называемой гражданской войной, или конфликтом. У них есть срок, а именно - "вооруженный конфликт военной интенсивности".

"Он продолжается благодаря такому огневому воздействию - мы несем потери и нас это делает политический и социальный давление со стороны РФ. Хотя Зеленский договорился, но с кем? С Россией Да представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ не является стороной конфликта и поэтому не гарантирует выполнение договоренностей. тем самым они сняли себя политическую ответственность за все, что творится на Донбассе. А Зеленский и его команда до сих пор не определились с тем, кто вторая сторона конфликта, с которыми мы ведем военные действия, более того, они до сих пор не определились с тем, есть ли войск е действия, или нет? Потому что если это граждане Украины, то это гражданская война, а если это русские, то это вторжение. Это до сих пор не признали ", - добавляет эксперт.

Автор: Рос.сми Реактивная система залпового огня "Град" за 20 секунд выпускает 40 снарядов калибра 122мм

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В Украине до сих пор нет ни военных реформ, ни плана по созданию национальной безопасности и обороны, а распределение средств остался на отметке 5%, 3 из которых идет на структуры МВД.

"Зеленский стоит спиной к системе национальной безопасности и обороны Украины. О модернизации техники и закупки новых образцов вооружения я вообще молчу, потому что по плану за прошлый год выполнили на 20% по закупке, потому что ее записывают в бюджет по остаточному принципу за счет приватизации, которая в свою очередь из года в год проваливается. Ирак воюет на БТР 4Е, Таиланд проводит парады с участием БТР 3е, а мы с вами на БТР-60 ТВ советского образца с двингуном с ГАЗ 51 то пытаемся делать ", - говорит он.

Россияне задействовали против нас артиллерию.

"Почему господин Зеленский решил, что, если отвести войска будет мир. А я говорю, что в таком случае надо разводить войска на 150 км, потому что РСЗО российского производства" Смерч "поражают цели на 150 км. Кстати, в Золотом интересно получилось: после разведения российские минометы 86 калибра до нас не достают, и русские задействовали гаубицы 120 калибра. Новые позиции оборудованы плохо и поэтому мы имеем такие потери ", - говорит он.

Россияне задействовали против нас артиллерию.

"Почему господин Зеленский решил, что, если отвести войска будет мир. А я говорю, что в таком случае надо разводить войска на 150 км, потому что РСЗО "Смерч", российского производства поражают цели на 150 км. Кстати, в Золотом интересно получилось: после разведения российские минометы 86 калибра до нас не достают, и русские задействовали гаубицы 120 калибра. Новые позиции оборудованы плохо и поэтому мы имеем такие потери", - говорит он.