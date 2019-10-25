Собака нашла тайник с патронами

Во время тренировок овчарка нашла патроны. Фото: полиция

В Луганской обл. во время тренировок с кинологом в лесополосе полицейская овчарка Вирс обнаружила тайник с патронами.

"Сотрудники кинологической службы полиции Луганщины вместе со своими четвероногими помощниками вышли за пределы кинологического центра для проведения занятий по различным видам служебной подготовки. Во время выполнения одного из упражнений, Вирс, обученный для поиска взрывчатки и боеприпасов, забежал в лес, где нашел тайник, в которой был 181 патрон калибра 7,62 мм и 2 патрона калибра 5,45 мм", - сообщили в секторе коммуникации полиции области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Северодонецкого отдела полиции.

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Правоохранители изъяли боеприпасы. Их направили на экспертизу.

Пограничники обнаружили у линии разграничения тайник с оружием. Ее обнаружили в заброшенном доме возле Станицы Луганской Луганской обл.