Снаряд боевиков попал в частный дом

Снаряд попал в крышу частного дома. Фото: facebook.com/proliskamission

В Луганской области из-за обстрела боевиками Золотого-4, снаряд попал в крышу частного дома в селе Хутор Вольный.

Хозяин дома в этот момент находился в летней кухне и поэтому не пострадал, сообщает гуманитарная миссия "Пролеска".

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"В жилом доме по улице 2-я Свободная снарядом был пробит крышу. 63-летний хозяин дома на тот момент находился в летней кухне, поэтому не пострадал ", - говорится в сообщении.

29 августа вооруженные формирования России девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое военных ВСУ получили ранения. Оккупанты обстреляли укранские позиции из минометов 120-мм калибра, станковых и ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Целились неподалеку Золотого-4, Золотого-3, Причепиловка, Попасной, Крымского Луганской области, а также Широкино Донецкой области.