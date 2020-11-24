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вторник, 24 ноября 2020 20:55

Снайпер убил украинского военного Вячеслава Минкина

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Снайпер убил украинского военного Вячеслава Минкина
Вячеслав Минкин был родом из Фастова. Фото: Фастовский городской совет

24 ноября, в районе города Авдеевка Донецкой обл. снайпер террористов РФ убил украинского военного Вячеслава Минкина.

Вячесав Минкин 1991 года рождения. Жил в городе Фастов Киевской обл. Старший солдат, военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады, сообщает Фастовский городской совет в Facebook.

Раненый солдат находился в тяжелом состоянии. В результате полученного ранения скончался в лечебном учреждении.

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"Фастовская община в скорби. С глубокой грустью сообщаем, что в зоне проведения ООС погиб фастовчанин, защитник Украины, старший солдат Вячеслав Минкин.

31-летний Минкин Вячеслав Юрьевич был женат, имел сына. В 2019 был награжден медалью за участие в боях "Светлодарска дуга".

О дате, времени и месте прощания с защитником будет сообщено позже", - говорится в сообщении.

Украинский боец, которого подстрелил русский снайпер погиб. Военный служил в 72-й ОМБр им. Черных запорожцев, об этом сообщает пресс-центр ООС. Украинский воин получил тяжелое ранение. Ему оказали первую медицинскую помощь и отправили в больницу.

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Дата
24
ноября

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