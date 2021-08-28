Снайпер убил на Донбассе Андрея Выскребеца

Погибший солдат из Запорожья. Фото: Facebook/ovk.zp.ua

27 августа на Донбассе погиб военнослужащий 74 отдельного разведывательного батальона Андрей Выскребец.

Он родом из Запорожья. Об этом сообщает Запорожский областной территориальный центр комплектования и соцподдержки.

"В Донецкой области во время выполнения боевого задания от пули снайпера погиб наш земляк, Выскребец Андрей Викторович", - говорится в сообщении.

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Военнослужащий защищал Украину с 2015 года. Сначала Андрея мобилизовали, через год он заключил контракт.

Выскребец служил в 26 артиллерийской бригаде, в 55 ОАБр. Последний контракт - 74 ОРБ. У военного остались жена и двое детей.

С бойцом попрощаются в понедельник, 30 августа, в 10:30 на площади Героев в его родном городе.

27 августа российские оккупанты семь раз нарушили режим тишины на Донбассе. Противник вел огонь вблизи Новомихайловка с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, у Южного с станковых противотанковых гранатометов. Дважды возле Новолуганского и раз неподалеку Зайцев вели огонь из ручных противотанковых гранатометов. Один украинский воин погиб.