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вторник, 30 марта 2021 08:48

Снайпер оккупантов признался, что Россия перебрасывает на Донбасс дополнительные силы

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Снайпер оккупантов признался, что Россия перебрасывает на Донбасс дополнительные силы
Российский пропагандист Александр Сладков (слева) и сербский снайпер ДНР Деян Берич. Фото: скриншот с видео

На оккупированных территориях собирается много "добровольцев", чтобы воевать на стороне ЛДНР.

Такая активность связана с обострением ситуации на Донбассе. Такое признание сделал сербский снайпер ДНР Деян Берич по прозвищу "Деки" в интервью российскому пропагандисту Александру Сладкову.

Берич и сам недавно вернулся воевать на стороне самопровозглашенной "республики" из России. Участник незаконного вооруженного формирования смеясь сказал, что "приехал в гости". По его словам, сейчас "не 2014" и наемникам нужно оформлять "документы". Он будет зачислен в корпус "Народной милиции ДНР".

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"У меня есть паспорт гражданина ДНР - это не просто бумажка, это обязательство. Это "республика" моя - я ее должен защищать", - заявил снайпер оккупантов.

В интервью он озвучил множество пропагандистских тезисов. Говоря об обострении, сказал о возможности "наступления" со стороны украинских защитников. В этом случае, считает он, количество жертв среди террористов будет "огромным, просто колоссальным" - поскольку украинская армия стала сильнее.

Украинская армия готова пойти в наступление на Донбассе и имеет шансы вернуть оккупированные территории. Но попытка отвоевать украинскую землю связана с многочисленными рисками и может привести к непоправимым последствиям.

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Дата
30
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