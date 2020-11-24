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вторник, 24 ноября 2020 16:48

Снайпер боевиков ранил украинского воина

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Снайпер боевиков ранил украинского воина
На Донбассе прошедшие сутки, 23 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили договоренности о перемирии. Фото: Вільне Радіо

Под Авдеевкой российский снайпер ранил нашего бойца.

"Украинский воин получил тяжелое ранение. Ему оказали первую медицинскую помощь и отправили в госпиталь", - пишут в пресс-службе 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев.

Объединенные силы огонь в ответ не открывали в связи с мерами эвакуации раненого.

"О дерзких и опасных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителей ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - пишут в бригаде.

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Украинская армия вернула под контроль село Рассадки Бахмутского района Донецкой области. 24 ноября 2018 украинские военные провели операцию по зачистке населенного пункта от русских.

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Дата
24
ноября

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