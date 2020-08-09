Шмыгаль рассказал, собираются ли отменять самоизоляцию для людей с Донбасса

Самоизоляцию для людей с ОРДЛО пока сохранят. Фото: pixabay

Для людей, которые вернулись из отдельных районов Донбасса, украинская власть не будет отменять требование соблюдения самоизоляции.

Причиной этому является сложная ситуация с коронавирусом и угроза импорта заболеваемости с неподконтрольных территорий, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в интервью "Радіо Свобода".

"На данный момент вы видите ситуацию на подконтрольной Украине территории, мы, к сожалению, не знаем, какая она на временно оккупированных территориях. По некоторым данным, она сложнее. Мы вынуждены вводить ограничения, как на границах Украины, так и на линии разграничения на Донбассе для того, чтобы не импортировать в Украину заболеваемость, которой у нас и так хватает ", - сказал Шмыгаль.

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По его словам, в определенных частных случаях для прибывших из ОРДЛО людей могут сделать исключение, однако в целом пока изменений в этом вопросе не предвидится.

"Поэтому на данном этапе в отдельных случаях ... пограничники имеют право принимать отдельные решения по решению руководителя пограничников. В общем пока есть карантин и ситуация остается настолько сложной, она будет оставаться управляемой вот так, как оставалась до сих пор", - сказал премьер .

Временно остановить работу пунктов пропуска на админгранице с оккупированным Крымом решило правительство 8 августа. В отдельных случаях гражданам позволят пересекать линию разграничения, сообщает представительство президента Украины в АР Крым.