При каких условиях позволяют пересечь границу с оккупированным Крымом

Решение о пересечении КПВВ по гуманитарным основаниям будет принимать Государственная пограничная служба по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Фото: Представительство президента Украины в АР Крым в Facebook.

Временно остановить работу пунктов пропуска на админгранице с оккупированным Крымом решило правительство 8 августа.

В отдельных случаях гражданам позволят пересекать линию разграничения, сообщает представительство президента Украины в АР Крым в Facebook.

"Понимая все риски в связи с решением правительства об ограничении пересечения админграниц с Крымом, представительство отмечает, что будет прилагать усилия для того, чтобы сбалансировать такое решение, с учетом прав и интересов граждан Украины, проживающих на оккупированной территории, сохранить возможность коммуникации и связей ", - написали в сообщении.

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Основаниями для разрешения на пересечение админграници с оккупированным полуостровом могут быть:

- подача абитуриентом (с одним из родителей / опекунов) документов для поступления в ЗВО;

- в случаях отсутствия регистрации места проживания, однако наличии других подтверждений проживания в Крыму / на подконтрольной правительству территории;

- необходимость соблюдения принципа единства семьи;

- в случаях тяжелой болезни лица и необходимости пополнения запасов лекарств и / или получения медицинской помощи;

- в случаях смерти или тяжелой болезни близких родственников;

- в других случаях, когда есть основание считать, что ситуация требует неотложного пересечения лицом административной границы в любом направлении (в том числе в случаях политически мотивированного преследования со стороны оккупационной власти).

Решение о пересечении КПВВ по гуманитарным основаниям будет принимать Государственная пограничная служба по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Отмечается, что "представительство будет способствовать гражданам в получении такого решения".

На переходе с оккупированным Крымом "Армянск - Каланчак" со стороны полуострова сегодня ночью собрались около 300 человек. Из-за решения Кабинета Министров о временном запрете на въезд и выезд, они хотели как можно быстрее выехать на материковую Украину, сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров