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суббота, 04 января 2020 15:25

"Смотрели" Квартал 95 "и смеялись. А я сидел прикованный наручниками к батарее" - освобожден политзаключенный

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&quot;Смотрели&quot; Квартал 95 &quot;и смеялись. А я сидел прикованный наручниками к батарее&quot; - освобожден политзаключенный
Олега Галазюка задержали на Донбассе летом 2017 года. На свободу он вышел 29 декабря в рамках обмена. Фото: Факты

Уголовное дело против освобожденного из плена боевиков в рамках обмена 29 декабря Олега Галазюка основывалась на том, что он назвал Донбасс оккупированной Россией территорией и написал "ДНР" в кавычках.

Об этом Олег Галазюк рассказал Радио Свобода.

"Моя преступность заключалась в том, что я назвал своими именами очевидны для всего мира вещи. Это приравнивались к "разжиганию межнациональной розни" и к "экстремизму", - сказал бывший пленник.

"Уголовное дело против меня основывалась на том, что я назвал Донбасс оккупированной Россией территорией. Был еще вывод так называемого "эксперта", который я обжаловал. По ним то, что я взял слово "ДНР" в кавычки, приравнивалось к преступлению. Я планировал написать статью, которая так и называется: "За кавычки в слове "ДНР"- 16 лет", - добавил он.

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Олега Галазюк задержали 24 августа 2017 года.

"В здании, где раньше находилась СБУ, я 3 суток просидел с мешком на голове. Они смотрели по телевизору "Квартал 95" и смеялись. А я сидел прикованный наручниками к батарее", - вспомнил бывший пленник.

Олег Галазюк - преподаватель философии из города Чистяково Донецкой области. В своих публикациях для украинских СМИ он рассказывал об оккупации города. Боевики приговорили его к 16 годам колонии строгого режима. 29 декабря его и еще 66 человек обменяли в пророссийских наемников на 127 человек.

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04
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