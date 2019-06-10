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понедельник, 10 июня 2019 09:14

СМИ узнали обстоятельства гибели бойцов "Азова"

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СМИ узнали обстоятельства гибели бойцов &quot;Азова&quot;
Обстоятельства гибели бойцов "Азова". Фото: google.com

Открыть огонь на предупреждение по обстрелу 7 июня украинские позиции артиллерии пророссийских боевиков не позволили через значительную дистанцию до противника.

Приведенную в боевое положение замаскированную батарею Д-30 украинская разведка противника обнаружила еще 27 мая 2019 года и сразу сообщила о ней высшему командованию. "Азов" каждый день спрашивал разрешение на "отработку по батарее противника, которая находилась примерно в 12 км, - сообщают СМИ.

7 июня в 00.22 начался бой, который длился 3,5 часа. После огневого поражения противника, которое произошло в 00.22, на 10-й минуте боя "Азов" понес потери-погибло два бойца. Батарея Д-30 "Азова" на момент обстрела наших позиций совершала марш, не нарушая условий отвода по Минским договоренностям. После нападения был отдан приказ стрелять на поражение. Батарея Д-30 дала бой, противник понес потери в живой силе и технике.

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"Надо было подключать артиллерию 152 мм. Это всегда трудно решался в последние годы войны, и не потому только, что это кто-то запрещает, но и потому, что это вызовет действия противника в ответ. И тогда возможны новые жертвы, потому что у противника тоже работает тяжелая артиллерия, и они могут работать уже не с 12 км, а с 20, и мы их тогда вообще ничем не достанем", – пояснили в штабе ООС.

Бойцы "Азова" погибли на одной из новых траншей, которая не была оборудована защитой.

Российские боевики очень плотно обстреливали украинские позиции, поэтому у военных не было возможности открыть огонь в ответ.

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Дата
10
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