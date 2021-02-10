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Смертность от коронавируса в ОРДЛО выше, чем где-либо в мире

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Смертность от коронавируса в ОРДЛО выше, чем где-либо в мире
В ОРДЛО происходит "медицинский геноцид". Фото:pexels

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей смертность от коронавируса выше, чем где-либо в мире. Ситуацию можно назвать медицинским геноцидом.

Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на форуме "Украина 30".

Министр называет такую ​​ситуацию "медицинским геноцидом". Украинская сторона собирает все данные о ситуации с Covid-19.

"Но даже с той статистики, которую я могу дать, она обнародована же оккупационными администрациями, видно следующее. Уровень летальности от Covid-19 в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире", - отметил Резников.

Он отметил, что в неподконтрольной части Донецкой области смертность от коронавируса составляет 8,6%. Это в 4 раза выше, чем на свободной территории Донецкой области и в среднем по Украине.

"В ноябре-декабре летальность вообще была 11%, то есть каждый девятый умирал от этого заболевания", - добавил он.

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Резников заявил, что у людей нет возможности получить медицинскую помощь, проводится недостаточно тестов, а также оккупанты блокируют КПВВ.

"Это можно назвать медицинским геноцидом. Это настоящий захват заложников, без преувеличения", - отметил вице-премьер.

На 3-м этапе вакцинации от коронавируса планируют делать прививки жителям ОРДЛО. Они смогут сделать прививку в пунктах на подконтрольной территории Украины.

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