Смертность от коронавируса в ОРДЛО выше, чем где-либо в мире

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей смертность от коронавируса выше, чем где-либо в мире. Ситуацию можно назвать медицинским геноцидом.
Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на форуме "Украина 30".
Министр называет такую ситуацию "медицинским геноцидом". Украинская сторона собирает все данные о ситуации с Covid-19.
"Но даже с той статистики, которую я могу дать, она обнародована же оккупационными администрациями, видно следующее. Уровень летальности от Covid-19 в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире", - отметил Резников.
Он отметил, что в неподконтрольной части Донецкой области смертность от коронавируса составляет 8,6%. Это в 4 раза выше, чем на свободной территории Донецкой области и в среднем по Украине.
"В ноябре-декабре летальность вообще была 11%, то есть каждый девятый умирал от этого заболевания", - добавил он.
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Резников заявил, что у людей нет возможности получить медицинскую помощь, проводится недостаточно тестов, а также оккупанты блокируют КПВВ.
"Это можно назвать медицинским геноцидом. Это настоящий захват заложников, без преувеличения", - отметил вице-премьер.
На 3-м этапе вакцинации от коронавируса планируют делать прививки жителям ОРДЛО. Они смогут сделать прививку в пунктах на подконтрольной территории Украины.
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