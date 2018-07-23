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понедельник, 23 июля 2018 15:24

"Служил на передовой" - водитель выгнал из автобуса онкобольного атошника

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На Тернопольщине водитель автобуса оскорбил бойца и отказался везти его по удостоверению.

Очевидцы инцидента в соцсетях рассказали об очередном случае откровенного пренебрежения к участнику войны в Донбассе, передает Depo.Тернополь.

Автор: ternopil.depo
  В Лановцах водитель не захотел везти АТОвца по удостоверению
В Лановцах водитель не захотел везти АТОвца по удостоверению

В Фейсбуке жительница райцентра Лановцы Оля Подгорная-Коцюра рассказала, что водитель автобуса грубо отказал больному бойцу в его законном праве на проезд по удостоверению УБД.

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"Не взял пассажира. Боец девять месяцев пробыл на передовой. Кроме того, на автобус боец ​​пошел сразу из больницы, где проходил курс химиотерапии (лечится уже больше года)", - написала женщина.

Пожилая женщина 4 км прошла пешком из оккупированного Докучаевская в Донецкой области в направлении позиций украинских военных.

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