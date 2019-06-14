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пятница, 14 июня 2019 14:56

Следователи готовы назвать подозреваемых в сбивании самолета МН17

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Следователи готовы назвать подозреваемых в сбивании самолета МН17
Ответственных за сбивание самолета МН-17 назовут 19 июня. Фото: Spiegel

Следственная группа, расследующая катастрофу МН17, 19 июня проведет пресс-конференцию.

Об этом, ссылаясь на голландскую прокуратуру, сообщает издание NOS.

Тогда назовут имена лиц, ответственных за катастрофу лайнера. Также международные следователи расскажут о прогрессе, достигнутом в уголовном расследовании катастрофы рейса.

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Накануне пресс-конференции проведут закрытую встречу для родственников жертв катастрофы.

Самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса сбили 17 июля 2014-го. Зенитно-ракетный комплекс "Бук", которым совершили преступление, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, дислоцирующейся в Курске. Погибли все присутствующие на борту - 298 человек.

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Дата
14
июня

49 душ ушли в небо: напоминаем трагический эпизод войны на Донбассе

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