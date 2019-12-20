Сколько украинских военных сидит в тюрьмах: цифра от прокурора

В течение пяти лет в Украине было осудили почти 10 тис. военнослужащих.
Среди них 359 участников боевых действий на Донбассе, говорит главный военный прокурор Виктор Чумак в интервью РБК-Украина.
"За прошедшие 5 лет было осуждено около 9700 военнослужащих. К реальному лишению свободы осуждено около 1700 человек, из которых лишь 359 являются участниками АТО (ООС)", - заявил он.
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Чумак отказался озвучить количество самоубийств совершенных военными. Сказал только, что это менее 1% от всех случаев.
Военная прокуратура в течение четырех лет зарегистрировала более 11 тыс. уголовных производств за самовольное оставление службы и уклонение от службы. Около 500 уголовных дел касается фактов дезертирства. В Украине в розыске находятся более четырех тысяч военнослужащих из Крыма, которые изменили присяге после аннексии полуострова, на данный момент осуждены четыре человека.
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