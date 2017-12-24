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воскресенье, 24 декабря 2017 20:27

Сколько получают российские наемники на Донбассе - ЗМИ

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117 тыс руб (около 50 тыс грн) получают российские офицеры, воюющие на Донбассе.

Об этом сообщают "Ведомости Донбасса" со ссылкой на данные в соцсетях.

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Полковник ВС РФ с Хабаровска Денис Вежбовский написал, что поехал на Донбасс получать 117 тыс.

 

Лидер террористической группировки "ДНР" Захарченко задумал дестабилизировать обстановку в мирных районах Украины. Он создал диверсионные группы, которые должны принять активное участие в заказных акциях.

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