117 тыс руб (около 50 тыс грн) получают российские офицеры, воюющие на Донбассе.

Об этом сообщают "Ведомости Донбасса" со ссылкой на данные в соцсетях.

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Полковник ВС РФ с Хабаровска Денис Вежбовский написал, что поехал на Донбасс получать 117 тыс.

Лидер террористической группировки "ДНР" Захарченко задумал дестабилизировать обстановку в мирных районах Украины. Он создал диверсионные группы, которые должны принять активное участие в заказных акциях.