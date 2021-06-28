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понедельник, 28 июня 2021 20:40

Сколько пенсий не получили жители ОРДЛО

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Сколько пенсий не получили жители ОРДЛО
С 2014 года жители ОРДЛО не получили 900 млрд грн пенсий. Фото: ЕП

Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей с 2014 года не получили по меньшей мере 900 млрд грн пенсий.

"Если бы ничего не случилось, мы людям выплачивали бы пенсии. Но мы не знаем, люди живы ли, где они, кто они. Вот это то, что я говорила, что было до войны 1278 тысяч пенсионеров в Донецкой и в Луганской областях", - сказала в интервью "Радіо Свобода" министр социальной политики Марина Лазебная.

Также есть потери поступлений в Пенсионный фонд в результате оккупации за период с августа 2014 по май 2021 года. Это 141 млрд грн.

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"Это потери государства. И человеческие, и экономические", - сказала Лазебная.

Украинский ожидает увеличение необходимого трудового стажа для выхода на пенсию. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо будет иметь 35 лет официального стажа. Такая норма начнет действовать с 2028 года. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

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