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суббота, 08 августа 2020 17:21

Сколько денег понадобится для восстановления Донбасса

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Сколько денег понадобится для восстановления Донбасса
Нужно создавать специальный фонд для восстановления временно оккупированных территорий Россией. Фото: pixabay.com

Чтобы восстановить оккупированную Россией часть Донбасса, понадобится около $10 млрд.

Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире "Радіо Свобода".

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По его словам, для Украины $10 млрд - 5-7% ВВП.

"Необходимо создать фонд, в том числе и на деньги доноров, чтобы восстанавливать временно оккупированные территории после их реинтеграции", - считает Устенко.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что одной из основ безопасной реинтеграции оккупированной территории в состав Украины является экономическое восстановление Донбасса. По словам вице-премьера, сейчас создаются соответствующие фонды, будет утверждена программа экономической стратегии развития Донбасса. Ее презентация состоится в ближайшее время.

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