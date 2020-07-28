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вторник, 28 июля 2020 21:08

Резников назвал одну из основных принципов безопасной реинтеграции ОРДЛО

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Резников назвал одну из основных принципов безопасной реинтеграции ОРДЛО
Мы не будем забывать о временно оккупированном Крыму и городе Севастополь - Резников. Фото: Reuters

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что одной из основ безопасной реинтеграции оккупированной территории в состав Украины является экономическое восстановление Донбасса.

Об этом Резников сообщил в ходе онлайн-дискуссии о безопасности и политические вызовы минского мирного процесса и "нормандского формата".

"В любом случае, когда мы говорим о безопасной реинтеграции, несмотря на то, сколько будут вестись переговоры, сколько времени займет полноценное урегулирование - мы уже сегодня видим, что одной из основ безопасной реинтеграции является экономическое восстановление украинского Донбасса, экономическое восстановление Луганской и Донецкой областей. И начинать мы будем с территорий, которые сегодня находятся под контролем правительства Украины ", - заявил он.

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По словам вице-премьера, сейчас создаются соответствующие фонды, будет утверждена программа экономической стратегии развития Донбасса. Ее презентация состоится в ближайшее время.

"Мы говорим о том, что все добрые дела начинаются здесь, и таким образом мы будем поворачивать головы и сердца людей, которые сегодня находятся на временно оккупированных территориях, которые сегодня заложниками оккупационных режимов. И притом мы не будем забывать о временно оккупированный Крым и город Севастополь ", - отметил он.

Вицепремьер-министр, первый заместитель председателя делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников заявил, говорить о "нарушении перемирия" на Донбассе рано.

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