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суббота, 18 сентября 2021 18:31

Сколько бойцов ВСУ болеют Covid-19

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Сколько бойцов ВСУ болеют Covid-19
В ВСУ болеют более 200 военных. Фото: ua.news

В Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 222 военнослужащих.

Всего за время пандемии выздоровели 25 429 человек, летальных случаев 95. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

На изоляции находится 47 человек.

За минувшие сутки зарегистрировали 16 новых случаев заболевания. Всех больных госпитализировали в медицинские учреждения.

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С начала прививочной кампании в ВСУ 230213 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 8074 военных медиков. Повторно вакцинировали 200 249 бойцов. За минувшие сутки вакцинировали 103 человека (первая доза).

За последние сутки в Украине обнаружили 6234 новых больных коронавирусом. Из них детей - 689, медработников - 89.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), Одесской (399) областях, а также Киеве (416).

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 344 398 человек. Умерли 54 829 пациентов, из них 79 - за последние сутки. Выздоровели 2 230 306 человек, за последние сутки - 1763.

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Дата
18
сентября

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