Школа в Краматорске получила имя убитого россиянами подростка Степана Чубенко

Школе №12 в Краматорске присвоили имя Степана Чубенко. Фото: "24 канал"

В Краматорске школе №12 присвоено имя Народного Героя Украины Степана Чубенко.

"Сегодня на сессии Краматорского городского совета депутатами было принято решение о присвоении общеобразовательной школе №12 имени своего бывшего ученика Степана Чубенко", - сказала исполняющая обязанности начальника горуправления образования Краматорска Елена Дрига, сообщает "Укрінформ".

Это решение инициировали ученики, педагогический коллектив школы, депутаты горсовета и в целом общественность Краматорска.

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Мать Степана Сталина Чубенко до сих пор работает в этой школе учительницей русского языка и литературы. Дрига добавила, что это решение депутатов для всех работников и учащихся школы очень важно и ценно.

25 июля (по другим данным 27 июля) 2014 года трое бандитов так называемой ДНР убили 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко. Его задержали 23 июля в Донецке боевики так называемой группы "Керчь" Вадим Погодин по прозвищу "Керчь", Максим Сухомлинов "Буба" и Юрий Москалев "Жора". Степан занял четкую проукраинскую позицию, с юношеским максимализмом доказывал несогласным, что Украина - единая и неделимая. Принимал участие в митингах в Краматорске, помогал украинским военным, которые прибыли в город. Когда в апреля 2014 года сепаратисты захватили Краматорск, мать увезла Степана к родственникам в Россию, однако через месяц он вернулся. В июле 2014-го парень был в гостях у друга в Киеве. 23-го июля возвращался домой через Донецк, где был задержан боевиками из батальона "Керчь". По разным версиям, Степана задержали за сине-желтую ленту на рюкзаке и шарф львовского футбольного клуба "Карпаты", или после того, как он вступил в словесную перепалку с бандитами, отстаивая позицию неделимой Украины. Его сильно избили, пытали, а потом убили пятью выстрелами.