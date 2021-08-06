Школа в Краматорске получила имя убитого россиянами подростка Степана Чубенко

 
Ексклюзивы
1/5
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
Просмотров: 252
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
Просмотров: 1351
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Просмотров: 2718
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
1 Просмотров: 585
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
Просмотров: 792
Нужно заботиться о человеческом капитале - экономист назвал главные задачи для Украины
Нужно заботиться о человеческом капитале - экономист назвал главные задачи для Украины
3 Просмотров: 99
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 702
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Просмотров: 594
Коррупция, война, тарифы и безработица: почему Зеленский теряет рейтинг
Коррупция, война, тарифы и безработица: почему Зеленский теряет рейтинг
Просмотров: 477
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Просмотров: 2358
Фото
Все фото
18
8
11
11
6
Морпехи устроили зрелищные учения у Азовского моря. С танками, авиацией и кораблями
Морпехи устроили зрелищные учения у Азовского моря. С танками, авиацией и кораблями
Оккупанты обстреляли жилые дома: ранен мирный житель
Оккупанты обстреляли жилые дома: ранен мирный житель
В сторону оккупированного Донецка запустили флаг Украины
В сторону оккупированного Донецка запустили флаг Украины
В зоне ООС прошли учения морских пехотинцев
В зоне ООС прошли учения морских пехотинцев
Горели вместе с боеприпасами: боевики подожгли собственные позиции
Горели вместе с боеприпасами: боевики подожгли собственные позиции
Видео
Все видео
Терроборона десантировала диверсантов в горах: волонтеры показали видео
Терроборона десантировала диверсантов в горах: волонтеры показали видео
Украинские военные освободили город на Донбассе
Украинские военные освободили город на Донбассе
Военные испытали модернизированные ракеты к системам "Град" и "Точка-У"
Военные испытали модернизированные ракеты к системам "Град" и "Точка-У"
Невеста из Донбасса и тяжело ранен разведчик поженились в госпитале
Невеста из Донбасса и тяжело ранен разведчик поженились в госпитале
Показали видео обстрела Нью-Йорка на Донбассе
Показали видео обстрела Нью-Йорка на Донбассе
Интервью
1/5
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 153
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 828
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 333
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1899
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1548
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
06 августа 2021
Просмотров: 81
Немає синергії
Над ним знову насміялися, принизили. І знову… сказати б, дівчата, але обидві – колеги, керівники європейських країн. Він тиждень не ...
пятница, 06 августа 2021 19:21

Школа в Краматорске получила имя убитого россиянами подростка Степана Чубенко

  Комментировать
Школа в Краматорске получила имя убитого россиянами подростка Степана Чубенко
Школе №12 в Краматорске присвоили имя Степана Чубенко. Фото: "24 канал"

В Краматорске школе №12 присвоено имя Народного Героя Украины Степана Чубенко.

"Сегодня на сессии Краматорского городского совета депутатами было принято решение о присвоении общеобразовательной школе №12 имени своего бывшего ученика Степана Чубенко", - сказала исполняющая обязанности начальника горуправления образования Краматорска Елена Дрига, сообщает "Укрінформ".

Это решение инициировали ученики, педагогический коллектив школы, депутаты горсовета и в целом общественность Краматорска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Выбиты все зубы, много переломов" - как боевики замучили 16-летнего парня

Мать Степана Сталина Чубенко до сих пор работает в этой школе учительницей русского языка и литературы. Дрига добавила, что это решение депутатов для всех работников и учащихся школы очень важно и ценно.

25 июля (по другим данным 27 июля) 2014 года трое бандитов так называемой ДНР убили 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко.

Его задержали 23 июля в Донецке боевики так называемой группы "Керчь" Вадим Погодин по прозвищу "Керчь", Максим Сухомлинов "Буба" и Юрий Москалев "Жора".

Степан занял четкую проукраинскую позицию, с юношеским максимализмом доказывал несогласным, что Украина - единая и неделимая. Принимал участие в митингах в Краматорске, помогал украинским военным, которые прибыли в город.

Когда в апреля 2014 года сепаратисты захватили Краматорск, мать увезла Степана к родственникам в Россию, однако через месяц он вернулся.

В июле 2014-го парень был в гостях у друга в Киеве. 23-го июля возвращался домой через Донецк, где был задержан боевиками из батальона "Керчь". По разным версиям, Степана задержали за сине-желтую ленту на рюкзаке и шарф львовского футбольного клуба "Карпаты", или после того, как он вступил в словесную перепалку с бандитами, отстаивая позицию неделимой Украины.

Его сильно избили, пытали, а потом убили пятью выстрелами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Школа в Краматорске получила имя убитого россиянами подростка Степана Чубенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

На машину выдающегося тренера упала кабина КАМАЗа

Убийцу сожительницы казнили на электрическом стуле

Бойцы разбили вражеский конвой

Египетские пирамиды появились благодаря пиву

Хмельницкого похоронили через месяц после смерти

За полчаса на город упал годовой объём осадков. Вода смыла все

Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина

Самое читаемое
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
28
 Просмотров: 20667
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ Просмотров: 6984
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
 Просмотров: 6156
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
 Просмотров: 5257
Оставила двух сирот. Младшей дочери - 4 месяца: рассказали о женщине, которую раздавил муж
Оставила двух сирот. Младшей дочери - 4 месяца: рассказали о женщине, которую раздавил муж
3
 Просмотров: 4563
Донбасс
Морпехи устроили зрелищные учения у Азовского моря. С танками, авиацией и кораблями
Морпехи устроили зрелищные учения у Азовского моря. С танками, авиацией и кораблями
18
 Просмотров: 1296
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
 Просмотров: 792
Оккупанты обстреляли село. Кикие последствия
Оккупанты обстреляли село. Кикие последствия Просмотров: 162
Мир в Донбассе на 90% зависит от одного человека - Зеленский
Мир в Донбассе на 90% зависит от одного человека - Зеленский Просмотров: 432
Сообщили последние новости с передовой
Сообщили последние новости с передовой Просмотров: 45
Больше всего комментируют
5
"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
3
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
2
Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина
2
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
1
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
Голосов: 11458
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть