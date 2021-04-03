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суббота, 03 апреля 2021 10:46

Ситуация в Донбассе обостряется. Украина обратилась в ООН

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Ситуация в Донбассе обостряется. Украина обратилась в ООН
Оккупанты могут попробовать продвинуться вглубь территории Украины. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Украина обратилась в Совбез ООН по ситуации в Донбассе.

Государство обеспокоено обострением конфликта на востоке страны и наращиванием Россией боевой готовности своих войск, сообщает миссия Украины в ООН в Twitter.

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"Проинформировала партнеров-членов СБ ООН об обострении ситуации безопасности на Донбассе и наращивания военного присутствия РФ на оккупированных территориях и на границе с Украиной. Ценим их поддержку, уверены, что совместные усилия и давление на Россию позволят прекратить военное нагнетания", - пишут в сообщении .

31 марта российская делегация в Трехсторонний контактной группе не поддержала предложение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука обеспечить с 00.00 1 апреля соблюдения полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня.

Российская Федерация готовит комплекс мер для провокаций на линии соприкосновения сторон в Донбассе. Оккупанты могут попробовать продвинуться вглубь территории Украины.

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