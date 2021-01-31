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понедельник, 01 февраля 2021 03:25

Ситуация в Донбассе обострилась - Кравчук

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Ситуация в Донбассе обострилась - Кравчук
Глава делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что ситуация в Донбассе обострилась. Фото из открытых источников

Глава делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что ситуация в Донбассе обострилась.

Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24".

"Нужно признать, что на Донбассе происходит обострение ситуации не только в том плане, что прошел форум (оккупантов по интеграции - ред.) И были провозглашены различные заявления, тезисы,"матушка Россия, забери нас к себе" и так далее, но здесь вопрос в концептуальном подходе ", - отметил Кравчук.

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"Те люди, которые представляют ОРДЛО на нашем заседании ТКГ, такого не говорят. Они говорят о том, что Украине нужно выполнять Минские договоренности, нужно выполнять Нормандские соглашения, а про себя они молчат. То есть они не говорят, что речь идет о какой-то российском государственном образовании, как было сказано в этом пропагандистском шоу", - сказал он.

Ранее Андрей Ермак прокомментировал возвращение Медведчука в переговорный процесс по Донбассу.

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