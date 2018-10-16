Ситуация в Донбассе обострилась: есть потери

Оккупанты 37 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Фото: из открытых источников

15 октября ситуация в районе проведения операции обострилась.

В ходе боевых действий погиб один военнослужащий Объединенных сил, трое получили ранения.

Оккупанты 37 раз открывали огонь по позициям украинских войск. 9 раз применяли вооружение, запрещенное минского договоренностями.

Враг обстреливал позиции в районе Крымского, Катериновки, Степного, Троицкого, Луганского, Светлодарска, Новолуганское, Южного, Авдеевки, Песков, Невельского, Марьинки, Березовой, Степного, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Водяного, Лебединского и Широкино.

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Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Троицкое, Новолуганское и Талаковка противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Троицкого, Луганского, Светлодарска и Гнутово применял минометы калибра 82 мм. На защитников Троицкого и Водяного враг осуществлял огневое воздействие с вооружения боевых машин пехоты, а в Авдеевке состоялось боевое столкновение.

По данным разведки, двух боевиков российско-оккупационных войск прошедшие сутки уничтожено и шестеро ранены.

Помним: имена всех воинов, погибших в сентябре на Донбассе.