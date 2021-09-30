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Ситуация на Донбассе: ОБСЕ не фиксировала столько нарушений с июля 2020 года

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Ситуация на Донбассе: ОБСЕ не фиксировала столько нарушений с июля 2020 года
За последние две недели свободу передвижения наблюдателей ограничивали 39 раз. Фото: Reuters

Ситуация на Донбассе ухудшилась и является нестабильной в области безопасности.

Зафиксировали больше всего нарушений с лета прошлого года, заявил после встреч ТКГ и ее рабочих групп спецпредставитель председательствующего в ОБСЕ в Украине, гражданин Финляндии Микко Киннунен, передает сайт ОБСЕ.

"В сентябре в среднем регистрировали более 250 нарушений режима прекращения огня в день. Особую озабоченность вызывает большое количество жертв среди гражданского населения в результате обстрелов и стрельбы. Цифры в сентябре 2021 года достигли самого высокого показателя с июля 2020 года", - говорится в заявлении.

Наблюдатели ОБСЕ не могут полноценно работать из-за запрета передвижения на неподконтрольных Украине территориях. За последние две недели свободу передвижения наблюдателей ограничивали 31 раз в ОРДО, дважды в подконтрольных правительству районах и шесть раз в ОРЛО.

"Другим препятствием для работы СММ являются продолжающиеся обстрелы БПЛА миссии и глушение их сигнала", - отметили в ОБСЕ.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный разрешил военным в зоне боевых действий на Донбассе вновь открывать ответный огонь по боевикам РФ без согласования с руководством. Залужный приказом избавил военных от необходимости заполнять лишнюю документацию. Командирам разрешили применять все доступное вооружение.

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