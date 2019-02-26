Силы ООС жестко отомстили боевикам

На украинские позиции прилетели 85 снарядов и мин. Фото: picture-alliance.com

За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов погиб один украинский воин. Ответным огнем ликвидировали двух боевиков.

Об этом информирует штаб операции Объединенных сил.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения. На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств, не запрещенных Минскими договоренностями. По данным разведки, 25 февраля двоих оккупантов уничтожили и трое были ранены", - говорится в сообщении.

За сутки боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Трижды применили артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра, потратив 85 снарядов и мин.

Дважды обстреляли позиции наших защитников из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм в районе Лебединского. Из минометов калибра 120 мм - вблизи села Водяное. Из гранатометов различных систем стреляли в районе населенного пункта Луганское. Из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Новотошковского.

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Украина повезет в Гаагский суд доказательства обстрела российскими боевиками поселка Золотое. Там разрушили 6 жилых домов, 4 хозяйственные постройки и 2 транспортных средства.