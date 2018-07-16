Силы ООС разбили позицию боевиков: 7 "ихтамнетов" обезврежены

На Донбассе обезвредили 8 боевиков. Фото: Фейсбук

На Донбассе бойцы операции Объединенных сил обезвредили опорник российских боевиков.

В процессе боя ликвидировали 2 террористов-наемников. Об этом сообщила волонтерка и военная блогерша Виктория Руденко в Facebook.

"На фронте по-прежнему, война. У смежников есть 2 раненых. Наши работали громко и точно ночью. Ответку по опорнику всадили хорошо. У орков, по предварительным данным 2 - 200-х и 5 - 300-х. Так что не расстраиваемся, а ноги в руки и к победе", - написала она.

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На Донбассе ликвидировали 2 российских военных, которые получили награды за оккупацию Крыма.